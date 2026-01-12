Enter To Win A Pair Of Tickets To Speedweeks Highlighted By The Daytona 500

THE 68TH DAYTONA NASCAR SERIES KICKS OFF WITH SPEEDWEEKS HIGHLIGHTED BY THE DAYTONA 500 ON SUNDAY FEBRUARY 15, 2026. ENTER NOW FOR YOUR CHANCE TO WIN A PAIR OF TICKETS!
Contest Rules:
- How To Enter: Enter To Win
- Dates Of Contest: 1/12-1/16/26
- How Winner Is Being Selected: Enter To Win
- When The Winner Is Being Selected: 3/24/25
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 6
- What The Prize Is: A pair of tickets to Speedweeks by The Daytona 500
- Prize Value: $200
- Who Is Providing The Prize: NASCAR